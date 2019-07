VIDEO. Man overlijdt na ad fundum tijdens drinkwedstrijd

Een bierdrinkwedstrijd in Thailand klinkt al behoorlijk louche en eindigde ook in mineur. Een man overleed na zijn biertje tijdens de competitie. Wég sfeer!

Het voorval gebeurde zaterdagavond in het Regent Cha-am Beach Resort in Thailand. Volgens de lokale website – de gerenommeerde journalistieke site Coconuts – viel de man op de grond en kwam het bier na het atje uit zijn neus en mond. Niet veel later zou hij zijn overleden.







Het slachtoffer was samen met zijn collega’s bezig met een bierdrinkwedstrijd, waarbij de deelnemers een liter zo snel mogelijk achterover moesten slaan. Toen hij het glas leeg had na dertig seconden, viel hij voorover. De hulpdiensten werden ingeschakeld, maar dat mocht niet baten. Toen de ambulance ter plaatse was, was de man al overleden.

Alcohol

De autoriteiten doen nog onderzoek naar het voorval. Hoewel er in de media wordt gesproken dat de man is overleden door een alcoholvergiftiging, vinden de onderzoekers dat nog te vroeg om te beoordelen. “Ja, hij overleed onmiddellijk na het drinken van alcohol, maar er zijn zoveel factoren die mee kunnen spelen. Wij onderzoeken of he slachtoffer bijvoorbeeld of hij allergisch voor iets was en of hij dronk met een lege maag”, vertelt dokter Somsak Laikabhk. Hij wil eerst een autopsie doen vooraleer een uitspraak te doen.