Monica Bellucci breekt met 18 jaar jongere vriend

De Italiaanse actrice Monica Bellucci is niet meer samen met Nicolas Lefebvre. Dat kondigde ze zelf aan in een interview.

In maart van dit jaar kwam Monica Bellucci (54) met het heuglijke nieuws naar buiten dat ze weer een relatie had. De gelukkige was de Franse beeldhouwer Nicolas Lefebvre, die achttien jaar jonger is dan het Italiaanse model. Intussen zijn de twee alweer uit elkaar. Ze zouden zo’n twee jaar samen geweest zijn.

Vrienden voor het leven







Bellucci, die onder meer meespeelde in ‘The Passion of the Christ’ en de Bondfilm ‘Spectre’, deelde het nieuws mee in een interview met het Italiaanse magazine F. “We konden erg goed met elkaar opschieten en Nicolas heeft me enorm veel bijgeleerd. Hij heeft een charmante, artistieke persoonlijkheid. Onze liefde heeft intussen plaatsgemaakt voor een vriendschap voor het leven”, klonk het.

Bellucci is twee keer getrouwd geweest. De eerste keer met de Franse fotograaf Claudio Carlos Basso (1990-1995), en van 1999 tot 2013 met de Franse acteur Vincent Cassel, waarmee ze twee dochters heeft.