IN BEELD. Melania Trump krijgt haar eigen standbeeld

Melania Trump, echtgenote van de gelijknamige Amerikaanse president, blijft tot de verbeelding spreken. Haar starre blik en schijnbare onverschilligheid zijn het voer voor heel wat theorieën. In hun zoektocht naar de waarheid – of gewoon om eens een dagje de toerist uit te hangen – vinden heel wat mensen hun weg naar Sevnica, het geboortedorp van Melania in Slovenië.

De lokale bewoners spelen daar uiteraard gretig op in. Eerder kon je er al genieten van Melania-taart en -honing of je hullen in heuse Melania-slippers. En nu komt daar nog een opmerkelijke attractie bij.

Vogelverschrikker







Op vrijdag werd namelijk een standbeeld ter ere van en naar de beeltenis van Melania Trump ingehuldigd. Het idee kwam van de Amerikaanse kunstenaar Brad Downey, lokale artiest Ales Zupevc was verantwoordelijk voor de uitvoering. Het beeld werd door middel van een kettingzaag uit een boom gesneden en verwijst naar Melania tijdens de inauguratie van haar man. De blauwe jurk is nog enigszins herkenbaar, maar voor het overige vergt het toch heel wat inbeeldingsvermogen om Melania te herkennen. Het standbeeld draagt daarom nu al de bijnaam “de vogelverschrikker”. Oordeel gerust zelf.