FESTIVALS. Mooi ‘afscheid’ voor Les Ardentes

Het beproefde recept van ‘jong en urban’ is op Les Ardentes ook dit jaar een succes gebleken. Aan het einde van vier uitverkochte festivaldagen nemen de organisatoren na veertien jaar met een positieve balans afscheid van Coronmeuse.

Geruggesteund door zijn stevige reputatie kreeg het festival meer dan 100.000 bezoekers over de vloer. Het trekt ook meer dan ooit een uitgesproken jong publiek aan. Die nieuwe generatie kan zich helemaal vinden in de urban-identiteit van Les Ardentes. «We zijn niet zomaar een live muziekfestival», legt mede-organisator Gaëtan Servais uit. «We zijn een echte gemeenschap geworden.» Met het Wallifornia Park, de gamingzone en de Musictech heeft het festival zich resoluut verankerd in de urban- en geekcultuur.

Rap is koning







De ware identiteit van Les Ardentes heeft ook te maken met een programmatie die op de Europese markt haar gelijke niet kent. Het festival verenigt Franse en Amerikaanse rap met electro-optredens. De Franse rap, de onbetwiste koning in het land van Luik, verpulverde alle records, zowel op het vlak van sfeer als interesse.

Het hele festival baadde in een aanstekelijke ambiance en energie. De headliners bewezen allemaal dat ze hun topplaats op de affiche verdienden. De Black Eyed Peas zetten de vrijdagavond in vuur en vlam met een hele rist hits die gretig meegezongen werden. «Dat was een gok», bekennen de organisatoren, maar hij leverde een «feestelijke verzustering tussen de generaties» op.

Nieuwe start

Op de site van Coronmeuse heeft het festival zijn verzadigingspunt al lang bereikt. En dat liet zich opnieuw voelen: alle passen waren de deur uit, de wachtrijen waren overal eindeloos en je raakte nauwelijks van de ene kant van het terrein naar de andere. Zo moest de politie ook dit jaar tussenbeide komen om ‘het enthousiasme’ van de festivalgangers in toom te houden, toen die massaal opdaagden voor het optreden van rapper Zola. Resultaat van de hele operatie: podium ontruimd en concert geannuleerd.

Geen wonder dat de organisatoren er reikhalzend naar uitkijken om voor de volgende editie naar Rocourt te verkassen. Ze beloven dat ze in 2020 «hun vleugels zullen spreiden». De verhuis biedt hen een uitgelezen kans om het festival naar een nog hoger niveau te tillen. Ze zullen het unieke concept dat de Vurige Stede al bijna 15 jaar doet sidderen van genot verder kunnen ontwikkelen. Met een nieuwe aandeelhouder aan boord (Fimalac Entertainment, die nu 49% in handen heeft) kan Les Ardentes met de 15de editie een nieuwe start nemen.