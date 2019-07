BIZAR. Vrouw verandert haar achternaam naar... Cameltoe

Een Britse vrouw heeft haar achternaam veranderd naar iets waar velen zich voor zouden schamen. Maar niet deze vrouw. “Ik heb geen spijt”, zegt ze aan Metro UK.

Lisa Bell gaat tegenwoordig door het leven als Lisa Cameltoe. De vrouw was op vakantie in Magaluf, Mallorca, toen ze besliste om een tattoo te laten zetten van een kameel op haar dikke teen (toe in het Engels, ndvr). Vervolgens wandelde ze langs het strand en vroeg ze aan mannen of ze haar cameltoe wilden zien.

Giechelen







Toen Lisa weer thuis was, nam ze opnieuw een opmerkelijke beslissing. Ze liet haar naam voor 40 pond veranderen naar Cameltoe ter ere van haar vakantie. Lisa zegt dat ze nog steeds moet giechelen als ze brieven krijgt geadresseerd aan ‘Mevrouw Cameltoe’. De volgende stap is om haar naam ook te laten aanpassen op haar paspoort.

Paspoort

“Ik heb er absoluut geen spijt van. Ik ben er helemaal dol op”, aldus de vrouw. “Mijn nieuwe naam staat nog niet op mijn paspoort omdat hij nog niet aan vernieuwing toe is. Ik kan niet wachten tot ik dat geregeld heb. Mijn baas kan er gelukkig ook hartelijk om lachen.”