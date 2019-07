BIZAR. Recordpartijtje voetbal eindigt op duizelingwekkende score van 404-369

Een liefdadigheidsmatch in het Franse Lyon heeft vorige week het Guinness World Record gebroken van meeste (afwisselende) deelnemers aan een voetbalwedstrijd van vijf tegen vijf. De marathonpartij duurde maar liefst 69 uur. Uiteindelijk betraden meer dan 800 spelers de grasmat.

Opdat het record geldig zou zijn moest elke speler minstens tien minuten op het veld staan, en ten minste één keer de bal raken. Sommige van de 807 deelnemers waren maar niet moe te krijgen en speelden in totaal zeven uur. De bekende Pakistaanse voetbalster Hajra Khan speelde vier uur mee en maakte zes doelpunten.

1 weekend, 2 World Records, 4 hours of total playing time, 6 goals!! 😁⚽️🎖

Honoured to be representing Pakistan 🇵🇰

Now time to watch the big games! #Anygirlanywhere #FIFAWWC

— Hajra Khan (@hajrakn) 2 juillet 2019