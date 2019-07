WK motorcross – Gajser is oppermachtig in eerste reeks

Tim Gajser (Honda) heeft zondag de eerste reeks in de MXGP gewonnen tijdens de Grote Prijs van Indonesië motorcross, de elfde WK-manche van het seizoen. Op het circuit van Palembang haalde de Sloveense WK-leider het voor de Brit Max Anstie (KTM) en de Zwitser Jeremy Seewer (Yamaha). Jeremy Van Horebeek (Honda) werd als eerste Belg pas elfde. Gajser mocht voor de dertiende keer dit seizoen juichen. Hij won liefst tien van de laatste elf WK-reeksen. Zijn grote concurrent in de WK-tussenstand, de Italiaan Antonio Cairoli, verscheen niet aan de start in Indonesië met een schouderblessure. Hij start ook volgende week niet in de Grote Prijs van Azië – eveneens in Indonesië – in Semarang.

In de MX2 was de zege in de eerste reeks opnieuw voor alleenheerser Jorge Prado (KTM). De Spaanse WK-leider en regerend wereldkampioen, die dit seizoen al 18 van de 21 afgewerkte races won, haalde het voor de Fransen Tom Vialle (KTM) en Maxime Renaux (Yamaha). Brent Van doninck (Honda) was de eerste Belg op de achtste plaats, Jago Geerts (Yamaha) werd tegenvallend achttiende.

De tweede reeks in de MX2 start om 10u10 Belgische tijd. Een uur later is het opnieuw de beurt aan de rijders in de MXGP.

bron: Belga