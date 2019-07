Tour de France – Tour wuift Brussel uit met ploegentijdrit

Zondagnamiddag wordt de tweede etappe in de Tour gereden, een ploegentijdrit van 27,6 kilometer van het Kasteel van Laken naar het Atomium. Grote verschillen moeten niet verwacht worden op dit parcours over brede wegen, met weinig bochten en een opeenvolging van vals plat. Een ploegentijdrit voor krachtpatsers dus. Teams als Movistar, AG2R, Trek-Segafredo en Bahrain Merida hopen op zo weinig mogelijk tijdverlies voor hun klassementsrenners. Jumbo-Visma, Mitchelton-SCOTT, Team Ineos en EF Education First mogen dan weer rekenen op tijdwinst voor hun kopmannen.

Ongetwijfeld is de formatie van Patrick Lefevere bijzonder gebrand op de zege. Deceuninck – Quick-Step is wereldkampioen ploegentijdrit. Maar met Kasper Asgreen en Yves Lampaert zijn er wel slechts twee renners van dat WK van de partij. Niki Terpstra, Maximilian Schachmann en Laurens De Plus trokken inmiddels naar een andere ploeg, Bob Jungels rijdt de tour niet. De blauw-witte formatie zal zich fel weren, maar het zal moeilijk worden om het te halen van de echte specialisten. Dat zijn Jumbo-Visma, winnaar van de ploegentijdrit in de UAE Tour, en Mitchelton-SCOTT, aan het feest in de Tirreno-Adriatico.

Jumbo-Visma kan beroep doen op specialist Tony Martin en heeft met De Plus en Wout van Aert twee Belgen in de rangen die een stevig stukje kunnen hardrijden. Van Aert is Belgisch kampioen tijdrijden en won een tijdrit in de Dauphiné. Dromen van van de zege mag dus. Het zou het openingsweekend van de Nederlandse formatie helemaal schitterend maken. Zondag gaan ze immers al als laatste ploeg van start omdat ze zaterdag met Mike Teunissen de openingsetappe en het eerste geel wonnen.

Na de aankomst van Jumbo-Visma neemt de Tour afscheid van de Belgische hoofdstad. Maandag start de etappe in Binche en is er de eerste aankomst in Frankrijk. Met Epernay bezoekt het Tourcircus het hart van de Champagnestreek.

bron: Belga