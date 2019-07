Tour de France – “Ploegentijdrit is achilleshiel van onze ploeg”

Voor AG2R – La Mondiale zat er zondag in de ploegentijdrit in Brussel niet meer in dan een negentiende plaats, op een minuut en negentien seconden van de winnaars. Niet geheel onverwacht, zo bekende Oliver Naesen na afloop. “Die ploegentijdrit blijft toch de achilleshiel van onze ploeg.” Kopman Romain Bardet verloor zo toch al wat tijd op heel wat concurrenten. “We wisten op voorhand dat we hier tijd zouden kwijtspelen. Bovendien waren er zaterdag nog enkele renners van ons betrokken in de valpartij en dan moet je er een dag later alweer helemaal staan. Het komt er dus op aan de komende dagen en weken die valpartijen te vermijden. Iedereen is nerveus, want het zwaartepunt ligt in de bergen.”

Bron: Belga