Tour de France – Jasper Stuyven moest zich in het slot “dubbel plooien”

Jasper Stuyven, zaterdag met een tiende plaats nog de op een na beste Belg in de openingsetappe, deed zondag in de ploegentijdrit doorheen de Brusselse straten wat hij moest doen: de Leuvenaar van Trek-Segafredo finishte aan de zijde van zijn kopman Richie Porte. Voor zijn team zat er niet meer in dan een achttiende plaats. “We geven wat meer dan een minuut toe en daarmee klopt mijn voorspelling”, vertelde Stuyven vlak na de finish.

Vooral in het slot leek onze landgenoot het lastig te hebben om het ritme nog vol te houden. “Ik had in het begin lange beurten voor mij genomen, de eerste lange klim ook. Ik doe dat wel vaker in de ploegentijdrit, omdat dat mij wel ligt. Maar als er jongens zich in het begin rustig houden om op het einde een tandje bij te steken, dan moet je jezelf op dat moment wel dubbel plooien. Daarnaast is het een lastig parcours, met op het einde ook nog eens wind in het aangezicht.”

Maandag verlaat de Tour België en ligt de aankomst in Epernay, in het hart van de Champagnestreek. Het slot van de etappe kondigt zich als lastig aan en dat ligt Stuyven wel. “Ik denk het wel, het zal heel nerveus worden. Veel jongens zullen die rit wel aangestipt hebben.”

Bron: Belga