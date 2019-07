Tour de France – Benoot ziet progressie bij Lotto Soudal in ploegentijdrit

Met Tim Wellens, Tiesj Benoot, Roger Kluge en Jasper De Buyst hield Lotto Soudal nog net vier renners over aan de finish van de ploegentijdrit in Brussel. De Buyst ging als vierde over de streep, op 59 seconden van winnaar Jumbo-Visma. Dat leverde een vijftiende stek op, terwijl ze bij Lotto op een toptienplaats gehoopt hadden. “Nochtans was het al beter dan vorig jaar”, bekende Tiesj Benoot na afloop. “Het probleem was dat we te snel met slechts vijf renners overbleven.”

In de etappe van maandag richting Epernay behoort een sprint tot de mogelijkheden. Het slot is dan wel lastig met nog vier hellingen. “Dat kan wel eens iets zijn voor Caleb Ewan. Op de eerste plaats komt het erop aan de kalmte te bewaren en valpartijen te vermijden. Het zal nerveus worden.”

bron: Belga