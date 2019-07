Grand Prix judo Montréal – Matthias Casse gaat met brons voort op ingeslagen weg

Twee weken nadat ze in de Wit-Russische hoofdstad Minsk de Europese titel pakten, veroverden Matthias Casse (-81 kg) en zijn coach Mark Van der Ham zaterdagavond brons op de Grand Prix van Montreal. Gabriëlla Willems (-70 kg) deed dat in eerste instantie ook, maar na het bekijken van de videobeelden werd haar ippon toegekend aan de Ierse Megan Fletcher. Matthias Casse (IJF 4) gaf een vermoeide indruk tijdens zijn het gevecht voor de derde plaats tegen de Duitser Timo Cavelius (IJF 53), die bij aanvang daarvan gebruik wilde maken met een paar verrassingsaanvallen. De Europees kampioen staat bekend om zijn bijzonder goede manier van verdedigen en dat maakte dat geen van beiden tot scoren kwam tijdens de reglementaire vier minuten wedstrijd. In de Golden Score zorgt de sterke conditie van Casse er dikwijls voor dat hij de kamp in zijn voordeel kan beslechten en dat was dit keer niet anders. Na 2min40 pakte hij uit met een mooie worp, die de winnende waza-ari opleverde.

Gabriëlla Willems kende minder meeval in haar kamp voor brons tegen de Ierse Megan Fletcher (IJF 20). Na een grondgevecht van meer dan één minuut werd Fletcher gedwongen af te kloppen. Er verscheen een ippon achter de naam van Gabriëlla Willems maar de scheidsrechter op de mat vroeg dan om de video te bekijken. De ippon voor Willems werd weggewuifd omdat ze blijkbaar een verkeerde handgreep had uitgevoerd en verhuisde naar Fletcher. Gabriëlla Willems moest vrede nemen met de vijfde plaats in de einduitslag.

Ook Roxane Taeymans (IJF) kwam op de vijfde plaats terecht toen ze tegen de Zuid-Koreaanse Seongyeong Kim (IJF 38) na 2min44 een waza-ari moest incasseren.

bron: Belga