Gooikoorts lokt ruim 5.000 bezoekers naar folkfestival

Gooikoorts heeft de voorbije drie dagen ruim 5.000 bezoekers gelokt naar het Internationaal Folkfestival in Gooik in Vlaams-Brabant. Dat zeggen de organisatoren zondagavond. De zeventiende editie van Internationaal Folkfestival Gooikoorts was ook nu weer een driedaags evenement. “Het aantal bezoekers van vrijdag tot zondag ligt in de lijn van vorig jaar”, zegt Patrick Lichtert, verantwoordelijk voor de communicatie. “Het folkfestival kent sinds de start in 2003 een gestage groei. Zonder in te boeten aan gezelligheid, het handelsmerk van Gooikoorts.” Het festival wordt georganiseerd door Muziekmozaïek en geniet de steun van de Vlaamse Gemeenschap en thuisgemeente Gooik.

Het hoofdpodium werd vrijdagavond ingespeeld door Arjaun. De Vlaamse formatie uit het naburige Pamel (Roosdaal) speelde een thuismatch voor liefhebbers van dialectliederen. Arjaun stelde het nieuwste album “Op een banksken” voor. “Een eerste hoogtepunt”, stelt Lichtert.

“Het Ierse Keane Delany Gray zorgde voor een aangename verrassing op de tweede festivaldag.” Caroline Keane en Tom Delany speelden al samen bij de Ierse groep Four Winds. Zij kregen zaterdag het gezelschap van zanger/gitarist Sean Gray.

“Flemish Folk Caravan zette op de slotdag een sterk concert neer”, zegt Lichtert. De jonge folkgoden van eigen bodem zijn een samensmelting van WÖR en Trio D’Hoore, groepen die vonden dat het tijd werd om Vlaamse folk weer op de kaart te zetten. Vorig jaar openden ze het hoofdpodium op Festival Dranouter. De zomer van 2019 vormt de afsluiter van dit project.

bron: Belga