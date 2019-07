Duizenden mensen geëvacueerd na vondst bom uit WOII in Frankfurt

In de Duitse stad Frankfurt wordt zondag een 500 kilogram zware onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daardoor moeten duizenden mensen geëvacueerd worden. De onontplofte bom van Amerikaanse makelij werd tijdens werken ontdekt.

De autoriteiten hebben een evacuatiezone ingesteld. Daarin liggen onder meer het kantoor van de Europese Centrale Bank en verschillende ziekenhuizen. Ook de zoo van Frankfurt zal zondag gesloten zijn.

Meer dan 16.500 mensen zullen vanaf 8 uur hun huis moeten verlaten. Pas wanneer de politie zeker is dat er niemand meer in de buurt is, zal er gestart worden met de ontmanteling van de bom. Dat zou van 12 tot 18 uur duren.

De ontmanteling zal ook een invloed hebben het verkeer in de stad, want de wegen in de buurt zullen afgesloten worden en bussen en treinen worden omgeleid.

In september 2017 moesten al eens 65.000 inwoners geëvacueerd worden, zodat een Britse bom van 1,8 ton verwijderd kon worden.

bron: Belga