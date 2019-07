Duitse minister van Economie naar VS: handelsconflict bovenaan agenda

De Duitse minister van Economie, Peter Altmaier, vertrekt zondag voor vijf dagen naar de Verenigde Staten. Het nog altijd onopgeloste handelsconflict tussen Washington en Brussel staat daarbij bovenaan de agenda. De Amerikaanse president dreigde al verschillende keren met hogere heffingen voor Europese auto’s, wat een zware klap zou zijn voor de Duitse autoindustrie. Altmaiers eerste stop is Silicon Valley, maar hij plant ook bezoeken aan Washington en een Mercedesfabriek in Alabama. In Washington zal het, behalve over het handelsconflict, ook gaan over de Nord Stream 2-gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland en de Chinese telecomgigant Huawei.

bron: Belga