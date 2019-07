Belgian Cats besluiten EK op vijfde plaats en doen waarvoor ze gekomen waren

Het EK basketbal zit erop voor de Belgian Cats. Later op de avond wordt in Belgrado een verwachte finale tussen titelhouder Spanje en Frankrijk afgewerkt – beide landen speelden drie van de laatste vier EK-finales tegen elkaar – maar de Belgische vrouwen stapten deze morgen al op het vliegtuig terug naar België. In hun tas zit een gedeelde vijfde plaats op het EK en het prestigieuze deelnamebewijs voor één van de olympische kwalificatietoernooien in februari volgend jaar. De Cats haalden zo de doelstelling waarvoor ze naar Servië waren gekomen. Na een bronzen plak op het EK in 2017 en een vierde plaats op het WK vorig jaar werden de Belgische basketbalvrouwen dit keer vijfde op het EK. De speelsters keken achteraf tevreden terug, maar er blijven nog steeds werkpunten. Dat beaamde ook Emma Meesseman, die met een gemiddelde van 19,2 punten, 7,2 rebounds en 3,8 assists in gemiddeld 33,4 minuten speeltijd de tweede beste statistieken van het toernooi liet optekenen. “Er is nog vooruitgang te boeken op zowel speltechnisch gebied, als op mentaal gebied. We moeten nog beter leren spelen onder druk.”

Die druk was er dit toernooi voor de eerste keer. En dit bleek moeilijk om te dragen. “Op de vorige twee toernooien ging alles vanzelf”, legde ouderdomsdeken Ann Wauters (38 jaar) uit. “Deze keer was er voor het eerst druk en ook kritiek.” De Waaslandse had bij een nederlaag gisteren tegen Hongarije afscheid genomen van de nationale ploeg, maar blijft na de 72-56 zege om haar olympische droom waar te maken.







De Belgian Cats komen nu in november pas opnieuw in actie tijdens de kwalificaties voor het volgende EK. De loting voor die voorrondes vindt plaats op 22 juli in München. Frankrijk (Lyon) en Spanje (Valencia) dienden een gezamenlijke kandidatuur in om het EK te organiseren, net als Zweden en Oekraïne.

Nadien volgt in februari het olympisch kwalificatietoernooi. Antwerpen is kandidaat om één groep, met vier landen waarvan er drie zich plaatsen voor de Spelen in Tokio, te huisvesten. Het huidige team zal dan mogelijk aangevuld worden met EuroLeague-speelster Hind Ben Abdelkader en de Amerikaanse Céleste Trahan-Davis (Castors Braine), die dan hoopt genaturaliseerd te zijn.

Bron: Belga