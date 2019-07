Africa Cup 2019 – Algerije schakelt Guinee van bondscoach Paul Put uit in achtste finales

Algerije heeft zich zondagavond geplaatst voor de kwartfinales van de Africa Cup in Egypte. “Les Renards” waren in de achtste finales in Caïro met 3-0 een maatje te groot voor het Guinee van bondscoach Paul Put. De Algerijnen lieten het leer aan de tegenstander, maar waren zelf de gevaarlijkste ploeg. Youcef Belaili (24.), sterkhouder Riyad Mahrez (57.) en invaller Adam Ounas (52.) namen de doelpunten voor hun rekening. Guinee kon geen vuist maken en slaagde er dus niet in om net als in 2017 de kwartfinales te bereiken.

De uitschakeling van Guinee betekent het einde van de Africa Cup voor Paul Put, die met Burkina Faso in 2013 de finale haalde. Ook Idrissa Sylla (Zulte Waregem), Ibrahima Cissé (ex-KV Mechelen en -Standard) en Julien Jeanvier (ex-Moeskroen) liggen uit het Afrikaans landentoernooi.

Algerije, dat op zoek gaat naar zijn tweede eindzege sinds 1990, neemt het in de kwartfinales op tegen Mali of Ivoorkust, die elkaar maandag treffen in Suez.

bron: Belga