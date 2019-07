Volgens Chey gaat dit ‘Love Island’-koppel de finale winnen

Vanavond weten we welk koppel ‘Love Island’ wint en naar huis gaat met 25.000 euro. Ex-deelneemster Chey is alvast zeker van haar stuk.

Chey vormde in het begin van ‘Love Island’ een koppel met Stenn, maar al snel werd duidelijk dat het niet echt klikte tussen de twee en mocht ze haar valiezen pakken.







Het 24-jarige model uit Amsterdam kijkt uit naar de finale en ziet Aleksandra en Denzel winnen. “Het wordt nog spannend. Eerst dacht iedereen dat Sebastiana en Martin zouden winnen, maar als ik kijk naar social media is Aleksandra echt de publieksfavoriet. Met wie zij in een koppel zit, maakt in principe niet uit. Mensen gaan op haar stemmen en ik gok dat zij en Denzel dus gaan winnen”, vertelt ze aan Grazia.

Onbetrouwbare Denzel

Eerder beweerde Chey nog dat Denzel niet helemaal zuiver op de graat is. Zo zou hij samen geweest zijn met een vriendin van haar en intussen aangepapt hebben met een andere vrouw. “Ik heb een duidelijke mening over hem, want ik ken hem. Maar een heleboel mensen geloven dat hun liefde oprecht is. We zullen het zien, voor hetzelfde geld blijven ze echt bij elkaar en krijgen ze samen kinderen”, klinkt het.

Afwachten tot vanavond, dus. De finalisten zijn Sebastiana en Martin, Kelly en Matthy, Aleksandra en Denzel, en Rowéna en Stenn.

De finale van ‘Love Island’ is vanavond te bekijken om 21.30u op VIER.