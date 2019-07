MOVIES. De kaskrakers van de zomer: “‘The Lion King’ wordt de grote winnaar”

Het ziet ernaar dat deze zomer een van de heetste ooit wordt. Gelukkig is er een oase waar je verkoeling vindt: de bioscoop. Elke zomer sta je echter voor hetzelfde probleem: er komt zodanig veel uit dat je niet weet welke film je moet kiezen. Explosies in overvloed met ‘Fast & Furious’, nostalgie voor de hele familie met ‘The Lion King’, auteurscinema met de confronterende documentaire ‘Diego Maradona’, Metro helpt je om door de bomen het bos te zien.

De zomer is een speciale periode om een film in de zalen te brengen. Er rollen zoveel grote Amerikaanse producties van de band dat het lijkt alsof het zomerseizoen al in april begint — dit jaar bijvoorbeeld met ‘Avengers: Endgame’. Voor elk fraai commercieel succes zoals ‘Toy Story 4’ zijn er ook verschillende pijnlijke missers zoals ‘Men in Black: International’ of ‘X-Men: Dark Phoenix’ (om maar de meest recente slachtoffers van de harde wet van de bioscoopkassa te noemen). De zomer is daarnaast het ideale seizoen geworden om een kleine auteursfilm uit te brengen die het van mond-tot-mondreclame moet hebben, zoals ‘The Children Act’ met Emma Thompson in 2018. Maar ook daar is het een pure loterij…

De zekere kaskrakers







Als we een pronostiekje wagen, zien we deze zomer drie films waarop we onze huid durven te verwedden. Laten we beginnen met de live avonturen van Simba, Timon en Pumbaa. Jawel, na ‘Dumbo’ en ‘Aladdin’ mag ook ‘The Lion King’ (17/07) onze nostalgie komen prikkelen. De formule lijkt goed te werken voor Disney, die voor 2020 al gelijkaardige versies van ‘Mulan’ en ‘Cruella’ op de kalender heeft gezet.

Voor een andere geheide hit moeten we bij de opgedreven bolides van ‘Fast & Furious’ (07/08) zijn, al hangt er deze keer een kleine twist aan vast. Omdat het negende hoofdstuk met Vin Diesel pas volgend jaar zal ronken, hebben de producenten het lumineuze idee gehad om een parallel vervolg op touw te zetten rond Hobbs en Shaw, de personages van Dwayne Johnson en Jason Statham. Die doken pas later op in de ‘Fast & Furious’-saga, maar ze lieten zich meteen opmerken. Tussen twee vuistslagen door lopen ze voortdurend te kibbelen als sikkeneurige oude venten. Bereid je dus maar voor op een epische dosis testosteron, met een ongezonde scheut benzine erbij.

De derde film die deze zomer ongetwijfeld zal scoren, is ‘Once Upon a Time in Hollywood’ (14/08). Elke nieuwe Tarantino is op zich een evenement, en wanneer Brad Pitt en Leonardo DiCaprio samen op de affiche prijken, kan de hype alleen maar groeien. Voeg daar nog eens Al Pacino, Margot Robbie, Dakota Fanning, Lena Dunham, Luke Perry en Kurt Russell aan toe, en de zalen zullen vanzelf vol lopen.

Popcorncinema

Het is moeilijker om uitspraken te doen over het commerciële succes van de andere potentiële blockbusters, de films die erop uit zijn om ons te verstrooien en onze oververhitte brein te laten uitpuffen. Laten we er toch een paar uitpikken: ‘Anna’ (10/07), de nieuwe thriller van Luc Besson; ‘Crawl’ (24/07), een partijtje verstoppertje met hongerige alligators; ‘Playmobil: The Movie’ (07/08), met zijn charmante speelgoedmannetjes; ‘Dora and the Lost City of Gold’ (14/08), het eerste live avontuur van Dora de Verkenner; ‘Poms’ (21/08), met Diane Keaton als bejaarde cheerleader; en tot slot ‘Angel Has Fallen’ (28/08), de nieuwe gespierde calvarietocht van geheim agent Gerard Butler. Genoeg snoepgoed voor alle smaken dus, maar het valt op dat de Hollywoodstudio’s met name het begin van de zomer zien als het uitgelezen moment om hun grootste kanonnen in stelling te brengen (hallo ‘Godzilla’ en ‘Spider-Man’!).

De dans van de auteurs

Ook deze zomer staan de blockbusters dus weer in de file op de autostrade richting bioscoop. Het betekent daarom niet dat de kleinere films weggedrumd worden. Ook zij kunnen deze vakantie hun publiek vinden. Het komt erop aan om goed te bepalen welk publiek ze willen bereiken en dan te hopen dat het vooral geen prachtig weer wordt. In deze categorie rekenen we op de Britse muzikale charme van ‘Wild Rose’ (17/07), de melodramatische zachtheid van de Chinese film ‘So Long, My Son’ (24/07), de verbluffende montage van de documentaire ‘Diego Maradona’ (31/07, van dezelfde regisseur als ‘Amy’) en de pareltjes die zomerprogramma’s als ‘Sun Screens’ (Palace Brussel) en ‘Zomerfilms’ (op verschillende locaties in Leuven) in de aanbieding hebben. De grote uitschieter bij de auteursfilms wordt echter ‘Midsommar’ (31/07), de nieuwe film van regisseur Ari Aster, die de wereld in 2018 de stuipen op het lijf joeg met zijn ‘Hereditary’. Deze keer heeft hij een mysterieus verhaal in petto over een Zweeds zomerfeest dat in een nachtmerrie verandert. Koude rillingen verzekerd, ondanks de brandende zon.

Stanislas Ide