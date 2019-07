Hoe bescherm je je tegen de processierups?

Rock Werchter had er al mee te kampen, maar ook andere delen van het land worden overspoeld door de eikenprocessierups. Het lijkt een onschuldig beestje, maar de haartjes kunnen vervelende jeuk veroorzaken.

De eikenprocessierups is de larve van een grijze nachtvlinder. Hij komt van april tot juli voor. De rupsen danken hun naam aan het feit dat ze ’s avonds in een stoet hun nest verlaten om voedsel te zoeken in de boomtoppen.

Waar vind je ze?







In Vlaanderen hebben vooral de provincies Antwerpen en Limburg last van de rups, maar ook in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen komen ze voor. Ze nestelen zich vooral in eiken.

Waarom zijn ze vervelend?

Om zichzelf te verdedigen, verspreidt de rups haartjes. Als die haartjes op je huid, kledij of in je ogen terechtkomen, veroorzaken ze uitslag die fel kan jeuken. De haartjes blijven vijf tot zeven jaar actief. Daardoor kan je het hele jaar door last hebben van de processierups, als je in aanraking komt met oude haartjes die nog op je kleren zaten of vrijkomen uit oude nesten.

De symptomen treden op wanneer de haartjes in contact komen met je ogen, huid of slijmvliezen van de luchtwegen. De belangrijkste klachten zijn jeuk, zwelling, roodheid, vocht- en slijmproductie, ontstekingen, slikproblemen, ademhalingsproblemen, koorts, duizeligheid en braken.

Is het niet de eerste keer dat de rupsen je te pakken hebben, kunnen de symptomen heviger gaan optreden. De klachten verdwijnen na ongeveer twee weken. Is dat niet het geval, dan ga je best langs bij je huisarts.

Hoe kan je de rupsen uit de weg gaan?

De haartjes van de processierups vliegen door de lucht en zijn moeilijk te zien. Je kan dus weinig doen om contact te vermijden. Blijf wel zoveel mogelijk weg van eiken, de natuurlijke habitat van de rups. Spot je een nest, verwijder het dan in geen geval zelf, maar contacteer de gemeente of brandweer. Ga je bijvoorbeeld wandelen in een gebied waar de processierups heerst, draag dan een lange broek en een T-shirt met lange mouwen, zodat de haartjes zich niet kunnen nestelen op je blote huid.

Hoe kan je de jeuk verhelpen?

Ben je toch in contact gekomen met de haartjes en is de jeuk niet te harden? Helaas helpt wrijven of krabben niet. Strip de huid met plakband om alle minuscule haartjes te verwijderen. Spoel je huid en je ogen grondig. Was ook je kledij op hoge temperatuur. Haartjes die op je kleren zitten kunnen immers tot zeven jaar lang irritaties veroorzaken.