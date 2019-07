Wimbledon – Roger Federer blijft op koers voor negende titel

Roger Federer (ATP 3) heeft zich zaterdag geplaatst voor de achtste finales van Wimbledon. Hij versloeg in de derde ronde de Fransman Lucas Pouille (ATP 28) met 7-5, 6-2 en 7-6 (7/4). Om door te stoten naar de kwartfinales moet Federer, het tweede reekshoofd, voorbij de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 20). Die wipte de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 24) met 6-7 (5/7), 7-6 (7/2), 4-6, 7-6 (7/5) en 6-3.

De 37-jarige Federer mocht de trofee op de All England Club al acht keer in de lucht steken (in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 en 2017). Drie keer werd hij runner-up (in 2008, 2014 en 2015). Vorig jaar liet de Swiss Maestro zich in de kwartfinales verrassen door de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson.

