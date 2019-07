Wimbledon – Het nieuwe wapen van Goffin op gras: “Ik heb veel gewerkt aan mijn backhand slice”

“Ik speel momenteel waarschijnlijk mijn beste tennis ooit op gras. Ik doe alles goed en ga proberen dat zo verder te zetten.” De quotes kwamen vrijdag uit de mond van een dolgelukkige David Goffin (ATP 23) na afloop van zijn overwinning in vijf sets tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP 13). Maandag speelt hij tegen de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 37) voor een plaats in de kwartfinales. Het zou voor de 28-jarige Luikenaar de eerste keer zijn dat hij de laatste acht bereikt op het Londense gras. Opvallend in het spel van Goffin is momenteel zijn backhand slice. “Die heeft me tegen Daniil inderdaad geholpen”, legde de Luikenaar uit. “Het plan was om hem enkele keren te gebruiken om zo het spel van Daniil te ontregelen en hem te doen lopen. Ik heb hard gewerkt om meer variatie in mijn spel te brengen. Op die manier ben ik gevaarlijker wanneer ik aanval. Het werkt momenteel goed.”

Tegen Verdasco lijkt de backhand slice van Goffin minder nuttig als wapen. De Madrileen is immers linkshandig. “En dat maakt het ingewikkelder”, besefte Goffin. “Hij zal beter met mijn slices kunnen omgaan dan Daniil. Maar ik heb vertrouwen. Ik weet dat ik het ook linkshandigen als Fernando moeilijk kan maken. Ik kan goed overweg met hun opslagen, en retourneer goed. Ik heb ook een goede diagonale slag. We zullen het maandag zien hoe het loopt.”

bron: Belga