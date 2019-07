Wimbledon – Andy Murray en Serena Williams dubbelen verder

Andy Murray en Serena Williams vormen op Wimbledon een gelegenheidsduo in het gemengd dubbelspel. Zaterdagavond kwamen ze voor het eerst in actie. De Schot en de Amerikaanse haalden het op Centre Court met 6-4 en 6-1 van de Duitser Andreas Mies en de Chileense Alexa Guarachi. In de zestiende finales spelen Murray en Williams tegen de Fransman Fabrice Martin en de Amerikaanse Raquel Atawo.

Andy Murray, 32, timmert in Wimbledon verder aan een comeback na een ingrijpende heupoperatie in februari. Eerder op de dag werd hij met de Fransman Pierre-Hugues Herbert uitgeschakeld in de tweede ronde van het mannen dubbel. De tweevoudige olympische kampioen speelt geen enkelspel op het Londense gras, waar hij de titel won in 2013 en 2016.

Serena Williams, 37, kwam zaterdag ook al een keer in actie. De zevenvoudige Wimbledonkampioene versloeg de Duitse Julia Görges (WTA 17) en plaatste zich zo voor de achtste finales.

bron: Belga