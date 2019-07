Weerbericht – Kwik neemt vanaf zondag duik

De Ronde van Frankrijk kent zaterdag een meestal droge en vrij zonnige start. Geleidelijk komen er meer hoge en middelhoge wolken opzetten. In het zuiden van het land ontstaan daaruit wat stapelwolken die tot een geïsoleerd buitje kunnen uitgroeien. Aan de kust wordt het tot 21 graden, op de Ardense hoogten 24 graden, in het centrum 26 graden en in de Kempen en Belgisch Lotharingen tot 28 graden. Dat meldt het KMI. Zaterdagavond wordt het zwaarbewolkt vanaf de Nederlandse grens, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Later op de avond en ’s nachts trekt een zwakke storing van noord naar zuid over het land met uitgebreide wolkenvelden, en af en toe wat lichte regen of een bui. De minima liggen tussen 10 en 15 graden.

Op zondag krijgen we een overwegend bewolkt begin van de dag. In het zuiden van het land kan tijdelijk nog wat lichte regen vallen, elders is het droog. Vanaf de middag krijgen we geleidelijk bredere opklaringen en wordt het uiteindelijk zonnig. Het wordt wel gevoelig frisser, bij maxima van 17 tot 21 graden.

Na een vrij frisse nacht wordt het maandag wisselend tot soms zwaarbewolkt. Vooral in de noordelijke landshelft kan er een buitje vallen, maar in de meeste streken blijft het droog. De maxima hangen opnieuw tussen de 17 en 20 graden. Ook op dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog, en is het in het noorden wisselend tot soms zwaarbewolkt. De maxima liggen opnieuw rond de 21 graden.

bron: Belga