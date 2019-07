Waalse formatie – MR en cdH geven begin volgende week reactie op nota van PS en Ecolo

MR-voorzitter Charles Michel zal begin volgende week de reactie van zijn partij geven op de twee nota’s die PS en Ecolo vrijdag bezorgd hebben aan alle parlementsleden van het Waalse gewest en de Franse gemeenschap. Ook cdH wacht tot begin volgende week om formeel te reageren. MR wees er vrijdagavond al op dat PS en Ecolo niet over een meerderheid beschikken “noch in aantal kiezers, noch in aantal zetels” in de parlementen van het Waalse gewest en de Franse gemeenschap. “De MR herhaalt zijn oproep tot zin voor verantwoordelijkheid om stabiele en solide regeringen te krijgen die de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden, kunnen aangaan”, aldus nog de partij in een mededeling. De verschillende MR-parlemetnsleden zullen de twee documenten analyseren, klinkt het nog.

“De nota wordt momenteel intern geanalyseerd”, melden de christendemocraten.

PS en Ecolo bezorgden vrijdagavond de documenten die als richtsnoeren kunnen dienen voor eventuele regeringsverklaringen in deze twee entiteiten. De Franstalige socialisten en groenen, die samen geen meerderheid hebben, vragen de parlementsleden om tegen dinsdagnamiddag mee te delen of ze “de vorming van een regering” willen steunen op basis van dit project van “sociale en ecologische transitie”.

bron: Belga