Vijf doden bij verkeersongeval op kruispunt in Kortessem: auto reed in op café

Bij een zwaar ongeval in het Limburgse Kortessem zijn zaterdagochtend volgens de eerste berichten vijf doden gevallen. Op het kruispunt van de Dorpsstraat en de Tongersesteenweg is een Audi frontaal een café ingereden. Alle hupdiensten zijn momenteel ter plaatse en de omgeving werd afgezet. De bestuurder van de Audi met buitenlandse nummerplaten verloor de controle over zijn stuur en boorde zich in de gevel van het café dat aan het kruispunt gelegen is. De vijf inzittenden overleefden de harde klap niet. De schade aan het gebouw is aanzienlijk.

Het kruispunt is zaterdagochtend afgesloten en een verkeersdeskundige is onderweg om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

bron: Belga