Tour de France – Xandro Meurisse grijpt nipt naast bollentrui: “Toch mooie revanche op Bosberg”

Xandro Meurisse heeft een geslaagd Tourdebuut achter de rug. In de openingsrit was hij meteen mee met de eerste ontsnapping en met Greg Van Avermaet, Natnael Berhane en Mads Würtz was de Kortrijkzaan van Wanty-Groupe Gobert op weg naar de Muur, waar de bollentrui op het spel stond. Daar had finaal ook Van Avermaet zijn zinnen op gezet en dus ging de eerste trui naar de olympische kampioen. “Nadien pakte ik op de Bosberg toch maar mooi revanche”, lachte Meurisse. “Maandag wil ik opnieuw op de afspraak zijn, want tussen Binche en Epernay zijn er in het slot heel wat punten te verdienen en dan kan de bollentrui wel eens van eigenaar veranderen.”

Voor Meurisse kon zijn eerste Tour niet mooier beginnen. “Twee maanden geleden zei ik dat ik in die eerste ontsnapping zou zitten en ik heb woord gehouden. De doortocht doorheen Vlaanderen was niet te geloven: het was 25 graden maar ik had kippenvel van die sfeer.”

bron: Belga