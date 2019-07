Tour de France – Tourbaas Prudhomme: “We konden niet beter wensen dan Brussel”

Tourbaas Christian Prudhomme heeft tijdens de protocollaire ceremonie in het VIP-dorp van de Tour de France in het Warandepark nogmaals benadrukt hoe blij hij is dat de Grand Départ 50 jaar na de eerste Tourzege van Eddy Merckx neerstrijkt in de Belgische hoofdstad. “We konden niet beter wensen dan Brussel voor 2019. Dank u wel en merci”, zegt Prudhomme. Het VIP-dorp werd door de Tourbaas plechtig geopend in aanwezigheid van Brussels burgemeester Philippe Close, Brussels minister-president Rudi Vervoort en tweevoudig Tourwinnaar Bernard Thévenet. Nog voor de start van de openingsetappe spreekt iedereen al van een geslaagde Grand Départ.

“De presentatie op de Grote Markt is er eentje die me voor altijd zal bijblijven. Het publiek was laaiend enthousiast en de dochter van Eddy Merckx vertelde me nog: “We hebben hem al lang niet meer zo hard zien glimlachen”, aldus Prudhomme.

Eddy Merckx, dat is natuurlijk de man waar het allemaal om draait. Zelf was hij ook opnieuw aanwezig, maar hij trok zich met zijn familie even terug in de rust van een vipruimte.

“Ik wil zeker Eddy Merckx bedanken, want hij geeft veel en we kunnen rekenen op zijn permanente aanwezigheid”, stelt burgemeester Close. De Brusselse minister-president en de burgervader kregen van de organisatie nog enkele cadeau’s, zoals de medaille van de 106de Ronde van Frankrijk en een origineel kader met daarin het reliëf van de twee Brusselse etappes.

In het VIP-dorp tekenden naast Eddy Merckx nog heel wat andere helden uit de wielerwereld present. Onder meer Thomas Voeckler, Raymond Poulidor en Frank Schleck waren aanwezig. Zelfs Prins Albert van Monaco kwam een kijkje nemen.

bron: Belga