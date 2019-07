Tour de France – Peter Sagan heeft er vertrouwen in: “Dit is nog maar de eerste etappe”

Peter Sagan (BORA-Hansgrohe) moest zaterdag in de Koninklijke Parklaan in Brussel verrassend de zege aan de Nederlander Mike Teunissen (Jumbo-Visma) laten in de massasprint. De Slovaakse voormalige wereldkampioen kwam enkele centimeters tekort om voor de poorten van het Kasteel van Laken de bloemen in ontvangst te nemen. “Dit is nog maar de eerste rit in de Tour en ik ben er al kortbij”, verklaarde Sagan na afloop. De Slovaak is in deze Tour op jacht naar een zevende groene trui om zo alleen recordhouder te worden. Bij BORA staat dan ook alles in het teken van Sagan. “De ploeg heeft uitstekend gewerkt. Ik ben erg tevreden. Net voor die tussensprint kwamen we in actie en dat leverde me daar meteen de zege op. Vervolgens word ik tweede aan de eindstreep, op enkele centimeters van Teunissen. Ik aarzelde wel wat met mijn timing voor de sprint, dat kan nog beter.”

bron: Belga