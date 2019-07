Tour de France – “Niet verwacht dat we met Mike Teunissen de gele trui zouden pakken”

Jumbo-Visma deelde zaterdag stevig in de klappen door de valpartij van sprinter Dylan Groenewegen in de slotkilometer van de openingsetappe van de Tour, maar even later toonde ploegmaat en landgenoot Mike Teunissen zich verrassend de snelste van het peloton. De Nederlander pakt zo de eerste gele trui in deze Tour. “Met die gele trui hadden we wel rekening gehouden, al hadden we niet verwacht dat het met Mike zou zijn”, bekende Wout van Aert na afloop aan de teambus. “Ik ben heel blij voor hem. Ik ken hem al van in het veldrijden en hij verdient dit.”

Tijdens de voorbereiding voor de spurt ging Groenewegen tegen het asfalt. “Ik heb zelf heel weinig zien gebeuren. Ik zat voor Dylan, Amund (Gröndahl-Jansen, red) en Mike en toen hoorde ik dat er een val was achter ons, maar ik kon niks zien. Er was geen tijd om te overleggen en dus ging ik dan maar voor de sprint, maar ik kwam te vroeg in de wind. Toen ik mijn sprint lanceerde, zag ik Mike langs mij passeren en daar zat nog wel veel op. Blijkbaar wint hij dan ook nog eens, mooi. De hele ploeg draait fantastisch en als je ook al de eerste sprint van de Tour kan winnen, wat toch het hoogste niveau is, bewijst dat hoe sterk we zijn. Dit is machtig.”

Voor Van Aert is het ook allemaal nieuw, de veldrijder rijdt zijn eerste Tour en dan is het altijd even wennen aan het circus. “Na de ploegenpresentatie was ik nog niet helemaal onder de indruk. Er was wel veel volk, maar het was nog ver van de koers af. Vandaag waren er van start tot finish echt wel heel veel mensen en als je dat mag meemaken… Nu volgen er nog drie weken. Voorlopig smaakt het gelukkig nog naar meer.”

bron: Belga