Tour de France – Bijna 140 voertuigen getakeld langs het parcours in Brussel

De bevoegde politiezones in Brussel hebben zaterdag 137 voertuigen laten takelen die langs het parcours van de Tour de France geparkeerd waren. Op heel wat plaatsen langs het parcours gold een volledig parkeerverbod. De politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene telde zaterdag liefst 500.000 bezoekers die afzakten naar Brussel voor de openingsetappe van de 106de Ronde van Frankrijk. In het Brusselse stadscentrum waren vanaf zaterdagochtend verschillende straten afgesloten, want de renners begonnen hun eerste rit van de Tour op het Koningsplein en trokken daarna door het hart van de stad over onder meer de Grote Markt. In de buurt van het parcours gold er een strikt parkeerverbod.

Ondanks de uitgebreide communicatiecampagne waren verschillende chauffeurs nog niet op de hoogte en zagen zij zaterdagochtend hun voertuig getakeld worden. De politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene haalde 90 voertuigen weg, de politiezone Brussel-West moest 40 wagens takelen en de politiezone Montgomery moest 7 auto’s verwijderen.

“Dat aantal valt nog mee, gezien de grootte van het gebied waar een parkeerverbod geldt”, verklaart politiewoordster van de zone Brussel-Hoofdstad Elsene Ilse Van de keere.

Op zondag is er de ploegentijdrit van 27,6 kilometer die recht door Brussel trekt met aankomst aan het Atomium. Er zal opnieuw een strikt parkeerverbod gelden langs en in de buurt van het parcours.

bron: Belga