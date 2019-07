Tour de France – 106e Tour trekt zich zaterdag op gang in Brussel, koninklijke sprint verwacht in Laken

Zaterdagmiddag wordt in het centrum van Brussel de 106e editie van de Ronde van Frankrijk (WorldTour) officieel op gang geschoten. Op het middaguur verzamelen de renners op het Koningsplein voor de geneutraliseerde start, de officiële startceremonie vindt vijf minuten later plaats bij de passage op de Grote Markt. Nadien gaat het peloton van 176 renners – onder wie 21 Belgen – richting de Louis Mettewielaan op het grondgebied van Sint-Jans-Molenbeek, waar om 12u25 de officiële start zal gegeven worden. Er wacht de renners een rit van 194,5 kilometer, met onderweg de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg, richting het Paleis van Laken.

Een echte Flandrienrit wordt het echter niet. Na de passage in de Vlaamse Ardennen trekt het peloton de taalgrens over naar Henegouwen, waar in Charleroi een kasseistrook wacht van 1,9 kilometer, in het Zwarte Land, tussen Thiméon en Mellet. Daarna volgt nog een opvallende tv-passage aan de Leeuw van Waterloo, om dan via Overijse terug in de heimat van de Kannibaal te komen. De renners passeren eerst in Tervuren, waar Eddy Merckx woonde in 1969 en daarna in Sint-Pieters-Woluwe, waar hij zijn eerste gele trui veroverde na een ploegentijdrit. Even later komt het wellicht tot een massasprint op de Koninklijke Parklaan, voor sprinters met veel jus in de kuiten, want de laatste kilometer gaat lichtjes omhoog, zo’n vier procent. De belangrijkste kanshebbers zijn dan Peter Sagan, die voor een zevende groene trui gaat, Elia Viviani, Caleb Ewan en Dylan Groenewegen.

Daags nadien trekt de ploegentijdrit zich weer op gang aan het domein van Koning Filip, om 27,6 kilometer later te finishen aan het Atomium. De kans is groot dat de gele trui dan een nieuwe eigenaar krijgt.

