Tour de France – 106de Ronde van Frankrijk officieel gestart op de Brusselse Grote Markt

De 106de Ronde van Frankrijk is officieel van start gegaan. Op de Brusselse Grote Markt woonden koning Filip, prins Albert van Monaco, premier Charles Michel, Brussels minister-president Rudi Vervoort, Brussels burgemeester Philippe Close, Tourbaas Christian Prudhomme en natuurlijk Eddy Merckx de officiële start bij. De openingsetappe gaat van Brussel naar Charleroi en terug naar Brussel. “Eddy, Eddy, Eddy”, werd opnieuw luid gescandeerd toen Merckx himself vanuit het open dak van de wagen van de koersdirectie de Grote Markt opgereden kwam met de 176 renners in zijn zog. Koning Filip en de andere prominente aanwezigen stonden hen al op te wachten.

Een koor van kinderen van het Sint-Pieterscollege in Ukkel zongen voor de officiële start uit volle borst het Franse en Belgische volkslied. Nadien schudde koning Filip nog de hand van onder meer Greg Van Avermaet, wereldkampioen Alejandro Valverde en de Tourwinnaar van vorig jaar Geraint Thomas om dan het peloton echt los te laten voor hun drie weken durende Ronde van Frankrijk.

De Grand Départ zorgt voor een grote volkstoeloop in Brussel. De politie telde al 100.000 mensen in de Brusselse straten op deze dag van de openingsrit.De Grote Markt en de straten rondom stonden opnieuw goed vol. Op het Koningsplein, waar de renners vertrokken was het ook al vroeg koppen lopen.

bron: Belga