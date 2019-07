Ongeval Kortessem: Vijf slachtoffers waren jongeren tussen 18 en 22 jaar oud

Twee van de bij het ernstige ongeval in Kortessem omgekomen mannen en de vrouw zijn Belgen van respectievelijk 19, 20 en 18 jaar. Onder hen ook de 19-jarig STVV-Speler Mo Nitcheu. Dat blijkt uit de bijkomende informatie die het parket van Limburg heeft gegeven over de identiteiten van de vijf slachtoffers die zaterdagmorgen om het leven kwamen.

De overige slachtoffers zijn een Portugees, die in Nederland verblijft, van 20 jaar en de Nederlandse ex-jeugdspeler van KRC Genk, Gerrit Bos (22). Net als Nitcheu speelde Bos nog in jeugdelftallen van MVV Maastricht. “MVV Maastricht betreurt verlies twee oud-jeugdspelers. Gerrit Bos en Mo Nitcheu overleden vanmorgen vroeg bij een zwaar ongeval in Kortessem (Bel.). MVV wenst familie en vrienden van beiden heel veel sterkte met dit zware verlies”, reageerde de club op Twitter.

De vier mannen en de vrouw kwamen zaterdagmorgen om het leven toen hun auto tegen hoge snelheid inreed op een leegstaand café op het kruispunt van de Dorpsstraat en de Tongersesteenweg in Kortessem. De schade was aanzienlijk.

bron: Belga