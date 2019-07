Natuurpunt roept burgers op om hele maand vlinders te tellen

Tussen 6 en 28 juli roept natuurvereniging Natuurpunt iedereen op om de vlinders in zijn tuin te tellen en de resultaten door te geven via www.vlindertelling.be. De vlindertelling wordt al voor de 13de keer georganiseerd en jaarlijks nemen duizenden Vlamingen deel. Voor het eerst wil Natuurpunt tellingen uitvoeren gespreid over een hele maand, zo laat de organisatie weten. De extreme droogte van afgelopen zomer lijkt een groot effect gehad te hebben op onze vlinders en dat wil Natuurpunt verder onderzoeken. Voorlopig blijken vooral vlindersoorten die hun eitjes op brandnetels leggen (zoals kleine vos, landkaartje, dagpauwoog, atalanta en gehakkelde aurelia) het niet goed te doen. Andere soorten, zoals de warmteminnende koninginnenpage, verwacht Natuurpunt dan weer meer te zien. En bij lange warmere periodes kunnen er ook zeldzaamheden opduiken, zoals onlangs de steppeparelmoervlinder.

Voor het eerst wil Natuurpunt tellingen uitvoeren gespreid over een hele maand. Zo hoopt Natuurpunt een nog beter zicht te krijgen op de vlinderpopulaties in Vlaamse tuinen. “De laatste jaren was het almaar moeilijker te voorspellen wanneer de vlinderpiek zou zijn”, zegt Wouter Vanreusel van Natuurpunt. “Nu gaan we een hele maand tellen en zal die vlinderpiek daar zeker in vallen.”

Deelnemen is eenvoudig: op www.vlindertelling.be staat een overzicht per kleur. Zo herken je makkelijk de juiste vlinder. Lukt dat niet, dan is er een herkenningsapp (voor iOS of Android) en staan tuinvlinderkenners paraat om te helpen.

bron: Belga