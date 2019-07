Jupiler Pro League – Zulte Waregem legt Australische en Griekse verdediger vast

Zulte Waregem heeft zijn kern uitgebreid met twee verdedigers. George Timotheou komt over van het Duitse Schalke 04 en tekende voor twee seizoenen aan de Gaverbeek. Linksachter Nikos Kainourgios ligt tot volgend seizoen vast bij Essevee. Beide spelers hebben ook een optie op een bijkomend jaar, zo maakte Zulte Waregem zaterdag bekend. De 21-jarige Timotheou vertoefde vooral in de B-kern van Schalke 04, maar werd op het einde van het seizoen bij de hoofdmacht gehaald en speelde uiteindelijk ook de slotmatch. De Australische centrale verdediger kwam voordien voor Sydney, Blacktown City en Sydney Olympic uit in zijn thuisland. Timotheou ligt tot medio 2021 vast aan de Gaverbeek, met optie op een bijkomend seizoen.

Verder slaagde de twintigjarige Kainourgios erin de sportieve staf van Zulte Waregem te overtuigen. De Griekse linksback traint al een drietal weken mee met Essevee en scoorde woensdag ook in de oefenwedstrijd tegen Cercle Brugge (2-3 winst). Kainourgios komt over van de Griekse tweedeklasser Sparta voor een seizoen, met optie op een extra jaar.

Na de eerder aangekondigde transfers van Dimitri Oberlin, Cameron Humphreys, Luka Zarandia en Cyle Larin zit Zulte Waregem deze zomer al aan zes versterkingen.

bron: Belga