Jupiler Pro League – Club Brugge laat Stefano Denswil naar Bologna vertrekken

Stefano Denswil verlaat Club Brugge en zet zijn carrière voort bij de Italiaanse eersteklasser Bologna. Daar bereikten beide teams zaterdag een akkoord over. Denswil tekende in Italië een contract voor drie seizoenen, met optie op nog een extra seizoen. Met zijn transfer zou zo’n 6,5 miljoen euro gemoeid zijn. De 26-jarige Nederlandse verdediger speelde sinds januari 2015 177 officiële duels voor blauw-zwart, won twee landstitels en één Beker van België. Voordien speelde hij in eigen land voor Ajax (2012-2015).

De voorbije jaren leek Denswil al enkele keren op weg naar de uitgang bij Club Brugge. Onder meer Brighton en Monaco toonden concrete interesse, maar tot een transfer kwam het nooit.

Denswil nam afscheid van de fans met een korte video. “Ik wil jullie bedanken voor de afgelopen jaren”, zei hij. “Ik ben hartstikke blij dat jullie achter ons stonden. We hebben samen mooie prijzen mogen vieren. Ik wens jullie het allerbeste voor de toekomst. En ga zoals altijd voor de titel.”

bron: Belga