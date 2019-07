Grand Prix judo Montréal – Kenneth Van Gansbeke verliest finale op strafpunten

Kenneth Van Gansbeke (-66 kg) heeft op de Grand Prix judo van Montréal de finale tegen de Mongool Kherlen Ganbold verloren in de Golden Score toen hij na 4:35 een derde strafpunt moest incasseren. Mina Libeer (-57 kg) verloor haar kamp voor brons tegen een oppermachtige Israëlische Timna Nelson Levy. Kenneth Van Gansbeke (IJF 38) lag niet echt onder in de finale tegen de Mongool Kherlen Ganbold (IJF 10) met als gevolg dat beiden met één strafpunt de verlengingen ingingen. Na anderhalve minuut kwam er voor onze landgenoot een strafpunt bij en nog eens drie minuten later, toen hij te opzichtig een Mongoolse aanval ontweek, kreeg de topsporter Defensie het noodlottige derde strafpunt achter zijn naam.

Het zilver zet hem wel op pad voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio van volgend jaar vermits de 490 gewonnen punten voor de volle honderd procent in rekening kunnen worden gebracht.

In de kamp voor brons tussen Mina Libeer (IJF 37) en de Israëlische Timna Nelson Levy (IJF 9) moest onze landgenote het meesterschap van haar concurrente ondergaan en halverwege de kamp mondde dat uit in een perfect uitgevoerde houdgreep, die Nelson Levy de winnende ippon opleverde.

Zaterdag komen in Montréal voor België Europees kampioen Matthias Casse en Sami Chouchi (beiden -81 kg) in actie naast Roxane Taeymans en Gabriëlla Willems (beiden -70 kg).

bron: Belga