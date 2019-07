Elise Mertens staat voor het eerst in de vierde ronde

Elise Mertens (WTA 21) heeft zich vandaag geplaatst voor de vierde ronde op Wimbledon. De Belgische nummer één haalde het in haar derde ronde na twee uur en vijftig minuten tennis in drie sets (6-2, 6-7 (9/11) en 6-4) van de Chinese Qiang Wang (WTA 15). Het is de eerste keer dat Mertens op het Londense gras de achtste finales haalt. Bij de laatste zestien treft de 23-jarige Limburgse de winnares van het duel tussen de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 4) en de Tsjechische Barbora Strycova (WTA 54), dat later op de dag wordt afgewerkt.

Mertens is nog de enige landgenote die actief is in het enkelspel. De Limburgse bereikte gisteren, aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka, ook de vierde ronde in het dubbelspel. Het duo won na een marathonmatch van bijna drie uur in drie sets van de Japanse Shuko Aoyama en de Servische Aleksandra Krunic.







bron: Belga