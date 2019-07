Crisis Venezuela – Maduro houdt militaire parade, terwijl oppositie op straat komt

In Venezuela zijn vrijdag zowel aanhangers van de regering als oppositie op straat gekomen. Naar aanleiding van de Venezolaanse onafhankelijkheidsdag zette president Nicolas Maduro een militaire parade op, terwijl de zelfverklaarde interim-president Juan Guaido een manifestatie leidde tegen de foltering van en de moord op een marineofficier. Maduro verklaarde bij de start van de militaire parade dat hij in de komende weken “goed nieuws” verwacht van de gesprekken met vertegenwoordigers van de oppositie in Noorwegen. “We moeten allemaal toegevingen doen om een akkoord te bereiken”, verklaarde de president. Tegelijkertijd kondigde hij een militaire oefening op 24 juli aan om de Venezolaanse grenzen te beschermen.

Bij de manifestatie van de oppositie herhaalde Guaido, die niet de gesprekken voert in Noorwegen, dat het doel blijft om een einde te maken aan de regering van Maduro en om tot een overgangsregering en vrije verkiezingen te komen. De manifestanten probeerden het hoofdkwartier van de militaire veiligheidsdienst DGCIM in Caracas te bereiken, maar werden tegengehouden door de veiligheidsdiensten. Die dienst wordt ervan beschuldigd achter de moord op de marineofficier Rafael Acosta te zitten.

bron: Belga