Copa America – Argentinië wint kleine finale tegen Chili, ondanks rood voor Messi

Argentinië heeft zich zaterdag verzekerd van de bronzen medaille op de Copa America. De Argentijnen klopten in de troostfinale in São Paulo in een potige partij Chili met 2-1. Gastland Brazilië en revelatie Peru bikkelen zondag in Rio de Janeiro om de titel. Agüero (12.) en Dybala (22.) bezorgden Argentinië snel een dubbele voorsprong. Even voor rust opschudding, toen Messi en tegenstander Medel na een opstootje hoofd tegen hoofd stonden en beide captains het veld met rood moesten verlaten. Chili, dat in de eerste periode Alexis Sanchez ook nog met een blessure zag uitvallen, knokte terug. Via een penalty van Vidal milderde het tot 2-1. Maar dan stokte de machine. Argentinië hield stand en stelde de derde stek veilig.

Argentinië was de voorbije twee edities (2015 en 2016) de verliezende finalist, na telkens een nederlaag in de finale na strafschoppen tegen Chili. Deze jaargang botste La Albiceleste in de halve finales op Brazilië (2-0). Peru haalde het in de halve eindstrijd vrij verrassend met 3-0 van Chili.

bron: Belga