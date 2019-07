Bestuurder laat het leven bij ongeval in Dilsen-Stokkem

Een automobilist liet zaterdagochtend het leven bij een ongeval met brand op de Rijksweg in Rotem, in het Limburgse Dilsen-Stokkem. Het slachtoffer reed rond 5.45 uur tegen de gevel van een leegstaand huis.

De bestuurder verloor omstreeks 5.45 uur de controle over zijn stuur en boorde zich doorheen de haag van het huis om vervolgens tot stilstand te komen tegen de gevel van de leegstaande woning. Door de klap vloog de auto in brand en die sloeg over op de gevel van de woning. De brandweer moest ter plaatse komen en een deel van het dak openleggen om de brand volledig te kunnen blussen.

Nog in Limburg, in Kortessem, zijn zaterdagochtend vijf doden gevallen bij een gelijkaardig ongeval. Daar reed een auto in op een café dat zich op een van de hoeken van een kruispunt bevindt. De vijf inzittenden overleefden de klap niet.







bron: Belga