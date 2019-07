Asiel en migratie – Schip Italiaanse ngo ondanks verbod aangemeerd in Lampedusa

Het schip ‘Alex’ van de Italiaanse ngo Mediterranea is ondanks een verbod van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini zaterdag aangemeerd op het eiland Lampedusa. Salvini laat weten dat niemand van het schip mag. Nieuwszender SkyTG24 toonde beelden van het zeilschip bij aankomst in de haven. Op het dek stonden migranten met reddingsvesten – het schip vervoerde 41 vluchtelingen. Op de beelden is ook de politie te zien. Niemand mocht het schip verlaten. Hoe het verder moet, is niet duidelijk. Volgens de Italiaanse omroep RAI, die een journalist aan boord had, zat het schip zonder water. “Er zijn geen gesloten havens voor de mensheid”, voegde de organisatie via Facebook toe.

“Ik laat geen ontscheping toe van mensen die geen zier geven om de Italiaanse wetten en die smokkelaars helpen”, aldus Salvini, minister voor de uiterst rechtse Lega, in een mededeling. Hij wees ook de oproep van zijn Duitse collega Horst Seehofer voor meer Europese samenwerking af.

De ngo zei eerder via Twitter dat het Italiaanse eilandje “de enige veilige plek om aan te meren” was. Omwille van de “ontoelaatbare” hygiënische en gezondheidsomstandigheden is er een “noodtoestand” aan boord, klonk het. De 11 uur lange reis naar Malta zou te lang en te gevaarlijk zijn. Het schip heeft een capaciteit van 18 opvarenden, maar er zijn volgens de ngo bijna 60 mensen aan boord, onder wie 41 geredde migranten.

Ook het schip ‘Alan Kurdi’ van de Duitse ngo Sea-Eye is nabij Lampedusa, maar wacht om aan te meren. Het schip heeft naar eigen zeggen 65 migranten aan boord die gered werden toen ze met een rubberboot de Middellandse Zee probeerden over te steken. Sea-Eye liet vrijdagavond weten dat het schip -genoemd naar de 2-jarige Syrische jongen die in 2015 op zee verdronk- koers zet naar Lampedusa, ondanks het verbod van Italië om in een van zijn havens aan te meren.

Een week geleden meerde al het schip Sea-Watch 3 van een ngo aan op Lampedusa, ondanks een verbod van Salvini. Kapitein Carola Rackete werd nadien opgepakt.

bron: Belga