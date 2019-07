Aantal premies voor elektrische wagens verdubbeld

Er worden steeds meer premies voor elektrische wagens aangevraagd. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Energie Lydia Peeters. In de eerste helft van het jaar ging het om 593, tegenover 415 in heel 2018. In totaal werd er 2.230.216 euro uitgekeerd. De premie voor zero-emissiewagens werd ingevoerd in 2016. De goedkoopste modellen, met een cataloguswaarde onder de 31.000 euro, kregen toen een premie van 5.000 euro. Het was de bedoeling dat bedrag de jaren daarna te laten dalen, maar omdat de verkoop van zero-emissievoertuigen minder snel gaat dan verwacht, blijft er budget. De premie daalde enkel van 5.000 tot 4.000 euro. Voor duurdere wagens ging de premie wel meer omlaag.

In de eerste jaarhelft werden er meer premies aangevraagd dan in heel 2018. Ook de aanvragen voor elektrische bromfietsen en motorfietsen stegen, tot respectievelijk 459 en 86.

Op basis van de premie-aanvragen zijn de populairste elektrische wagens de Nissan, Leaf, de Tesla Model 3 en de Renault Zoe. Voor bromfietsen gaat het om de Niu, de Lifan E3 en de Super Soco. Voor motorfietsen is dat de Niu NGT en de Zero Motorcycle.

Het totale aantal elektrische voertuigen dat wordt ingeschreven ligt nog een stuk hoger, omdat ze veelal als bedrijfswagen worden gebruikt. Die hebben geen recht op de premie.

bron: Belga