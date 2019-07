In het centrum van de hoofdstad zijn 100.000 mensen op de been voor de start van de Ronde van Frankrijk. Dat blijkt uit de officiële telling van de Brusselse politie in de vertrekzone. Op de middag is aan het Koningsplein het startschot gegeven voor de 106de Ronde van Frankrijk. De renners rijden door het centrum van de stad richting Molenbeek, waar de officiële start wordt gegeven. Via Charleroi keren de renners terug naar Brussel, waar ze aankomen voor het Kasteel van Laken.

bron: Belga