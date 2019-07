VUB en UZ Brussel richten nieuwe onderzoekshub Green Park Energy op

De Vrije Universiteit Brussel en het Universitair Ziekenhuis Brussel hebben officieel de vzw Green Energy Park opgericht. De onderzoekshub Green Energy Park moet een grote proeftuin worden waar bedrijven, onderzoekinstellingen en overheden in co-creatie samen werken aan innovatieve en duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

De proeftuin krijgt onder meer een grootschalig, innovatief elektrisch grid, een ultralaag-temperatuur-warmte-net en uitgebreide elektrische mobiliteitsmogelijkheden voor onderzoeksdoeleinden. Een datacenter met supercomputers moet het onderzoek naar hoogtechnologische oplossingen mogelijk maken en er komt ook infrastructuur voor onderzoek naar medisch-technologische innovaties.

Researchpark Zellik







De oprichting van de vzw is meteen het startschot voor de bouw van Green Energy Park. Als locatie werd strategisch gekozen voor het Researchpark Zellik, vlak bij het UZ Brussel, de Brusselse Ring en de luchthaven. De bouw van de kantoren, datacenter en industriële labo’s is voorzien tegen midden 2021, het park zou volledig klaar moeten zijn tegen eind 2023.

Mijlpaal

«Met de oprichting van Green Energy Park bereiken we een mijlpaal in onze geschiedenis en creëren we een grootschalige, unieke proeftuin met internationale uitstraling», zegt Eddy Van Gelder, voorzitter van de Raad van Bestuur van VUB. Het doel van de VUB en het UZ is om wetenschappelijke onderzoekers, bedrijven, overheden en eindgebruikers samen te brengen om zo concrete maatschappelijke problemen te bekampen.

Bijdrage leveren aan de samenleving

«Binnen Green Energy Park doen we onderzoek om duurzame en innovatieve oplossingen te creëren die een bijdrage leveren aan de samenleving: bijvoorbeeld betere mobiliteit, meer groene energie of betere gezondheidszorg», verduidelijkt Jimmy Van Moer van Green Energy Park.