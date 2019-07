Love Island-Denzel wil naar België verhuizen voor Aleksandra

Vlak voor de finale gaan alle Love Island-koppels nog één keer op date. Zo ook Denzel en Aleksandra, die het inmiddels wel tijd vinden om het officieel te maken. De twee konden niet van elkaar blijven en Denzel wil zelf naar België verhuizen voor zijn nieuve vlam.

“Ik ben zo gelukkig en enorm dankbaar dat ik hier zit met jou”, spreekt Aleks verliefd tegen Denzel tijdens de date. Ook Denzel heeft vlinders in zijn buik. “Ik ben stapelverliefd op je”, deelt hij zijn lief mee, waarop ze gaat blozen.







Hoewel de Vlaamse schone in het begin nog haar twijfels had over de spierbundel, en hem zelfs beschuldigde van acteren, is er inmiddels geen twijfel meer over mogelijk: Denzel en Aleksandra horen bij elkaar.

Mooie toekomst samen

De tortelduifjes kunnen tijdens de date niet van elkaar afblijven en zijn verliefder dan ooit. Denzel kan zich een toekomst zonder de blondine dan ook niet voorstellen. “Nu al niet”, verkondigt Denzel.

Denzel heeft zelfs zulke sterke gevoelens voor Aleks, dat hij voor haar Amsterdam wil verruilen voor Antwerpen. Maar voordat het zo ver is, wil hij het eerst officieel maken tussen hen. “Ik wil heel graag vastigheid met jou”, vertelt hij haar. “Alles wat ik wil, wil ik met jou doen”, waarna hij haar vraagt zijn vriendinnetje te zijn.