Hier kan je morgen veilig naar de zon kijken

Doorgaans is het geen goed idee om recht naar de zon te kijken – het is zelfs ronduit gevaarlijk. Maar morgen kan je voor een keer eens zonder zorgen die enorme vuurbal aanschouwen. De Vereniging Voor Sterrenkunde (VVS) organiseert namelijk de Zonnekijkdag.

Dankzij volkssterrenwachten, sterrenkundige clubs en individuele amateurastronomen kan iedereen tijdens de Zonnekijkdag genieten van de geheimen van onze zon. Je kan op een twintigtal plaatsen in Vlaanderen terecht om haar – volledig veilig – met een telescoop te begluren.

Vlekken en vlammen







Tientallen amateurastronomen, verspreid over een twintigtal kijkposten in Vlaanderen, staan zondagmiddag klaar om bezoekers door middel van hun telescopen te begeleiden op een reis naar de zon. Met speciale apparatuur is het felle zonlicht voldoende te temperen. Zo kan je op een veilige manier het oppervlak van de zon waarnemen. Op onze ster zijn in het bijzonder zonnevlekken, zonnevlammen en de atmosfeer het bekijken waard. In het geval dat het weer tegenzit, voorzien sommige van de kijkposten in een ruim aanbod aan vervangprogramma’s.

Wie zelf naar de zon wil kijken, dient dit altijd op een veilige manier te doen, beklemtoont de VVS. Kijk nooit zomaar, zelfs niet met een zonnebril of als de zon laag aan de horizon staat. Een verrekijker of een telescoop zonder de juiste zonnefilter zijn ook ongeschikt, omdat dit kan leiden tot onherstelbare oogschade.