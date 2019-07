Eiland waar Fyre Festival moest plaatsvinden staat te koop

Een week na Vestiville staat het beruchte Fyre Festival opnieuw in de kijker. Herinner je je nog de promofilmpjes? Op de beelden was een idyllisch eiland te zien waarop het festival zou plaatsvinden. En dat eiland kan nu van jou zijn, toch als je 11,8 miljoen dollar kan ophoesten.

Het eiland, genaamd Saddleback Cay, staat officieel te koop. Voor alle duidelijkheid: dit is niet de plek waar Fyre Festival uiteindelijk georganiseerd werd, dat was het eiland Great Exuma. Dit is het eiland dat gebruikt werd in de promovideo’s voor het festival. Bovendien was Saddleback Cay nooit in het bezit van Pablo Escobar, zoals geclaimd werd door organisatoren Billy McFarland en Ja Rule.







Het eiland is 14ha groot en je kan maar liefst op zeven stranden zonnebaden. Voorlopig staat er maar één huis en enkele hutjes, dus er is nog wel wat werk aan de winkel.