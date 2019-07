Dit is de beste sport om je geheugen te trainen

Mens sana in corpore sano. Een gezonde geest in een gezond lichaam. De Romeinen zeiden het al en uit onderzoeken blijkt dat de twee wel degelijk verband houden met elkaar. Niet alleen op lange termijn, maar ook op korte termijn. Uit een nieuwe studie blijkt bovendien dat sommige sporten beter zijn dan andere om je geheugen een boost te geven.

Sommige mensen gaan graag naar de fitness, andere geven de voorkeur aan baantjes trekken in het zwembad en een enkeling kickt op boksen. Elke vorm van beweging is goed om fysiek in conditie te blijven, maar voor een gezonde geest zijn niet alle sporten evenwaardig.

Run, Forrest, run!







Eerdere studies focusten vooral op de voordelen van sport voor je geheugen op lange termijn. Een onderzoek van de Oregon Health & Science University, gepubliceerd in eLife, koos ervoor om te focussen op de kortetermijnvoordelen. Uit de resultaten blijkt dat korte inspanningen een boost kunnen geven aan de hippocampus, het deel van de hersenen dat in verband wordt gebracht met het geheugen en het leervermogen. Een studie van de Finse University of Jyväskylä onderzocht dan weer de impact van verschillende sporttakken. De wetenschappers werkten met ratten, die verschillende sporten moesten beoefenen. Sommige moesten lopen, andere deden aan krachttraining en nog andere aan intervaltraining. De resultaten wijzen uit dat lopen het meeste invloed heeft op het geheugen. Er worden aan hoog tempo nieuwe cellen aangemaakt en het aantal nieuwe cellen staat rechtstreeks in verband met het aantal minuten dat de ratten moesten lopen. Wil je je verzekeren van een goed werkend geheugen, dan kan je vanavond dus best een rondje gaan joggen.